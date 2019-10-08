نائب لبناني: دعم الإمارات للحريري ضروري وسط الهجمة الداخلية

شكلت زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إلى الإمارات حالة من الزخم الواسع، خاصة مع أجواء "مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني" التي وصفت بـ"الإيجابية".

قال النائب في البرلمان اللبناني عن "تيار المستقبل"، بكر الحجيري، في تصريحات لـ"سبوتنيك "زيارة رئيس الحكومة اللبنانية إلى الإمارات في غاية الأهمية".

وتابع "في هذا الجو الملبد اقتصاديا في لبنان، ووسط الهجمة الشرسة على رئيس الحكومة سعد الدين الحريري ، وعناوين بعض الصحف".

وتابع "مثلاً عندما تقول صحيفة الأخبار: سعد الحريري يتسول، عندما يذهب الحريري إلى الخليج وإلى الإمارات تحديداً وبرفقة السفير الإماراتي في لبنان والترحاب بالرئيس وبالوفد المرافق له في الإمارات وإعطاؤه عملية دعم اقتصادي هذا أمر بغاية الأهمية للبنان في هذه الظروف المظلمة".

واستمر "هذا ضوء جديد باتجاه الوضع الاقتصادي والنقدي، نقيم هذه الزيارة بأنها غاية في الأهمية".

وحول تهيئة الأرضية اللبنانية الملائمة لعودة السياح العرب، قال النائب اللبناني:" نسعى جاهدين ويسعى دولة الرئيس في هذا الاتجاه، ونأمل أن يتفهم جميع الفرقاء أهمية الوضع الأمني والسياسي المستقر لعودة أخواننا العرب، تحديداً إلى الساحة اللبنانية بهدف السياحة والاستجمام".

واختتم بقوله "متفائلون بمعية وحراك الرئيس الحريري، وسيكون هناك لقاءات أوسع وأشمل".

بدوره، أكد المحلل الاقتصادي غازي وزني، انعكاس خطوة الإمارات برفع حظر سفر رعاياها إلى لبنان، ووصفها بأنها "جدا إيجابية".

وقال وزني في تصريحات خاصة لــ"سبوتنيك"، "إن هذه الخطوة لإعادة توثيق العلاقات الاقتصادية بين لبنان والإمارات، خاصة أن هذه العلاقات تراجعت بشكل كبير جداً منذ العام 2012، وحظر سفر رعاياها من المجيء إلى لبنان انعكس على قطاع السياحة وعلى قطاع الإستثمارات الأجنبية التي تراجعت أكثر الى 45%".

ولفت إلى أن هذه خطوة إيجابية على صعيد تعزيز العلاقات اللبنانية الإماراتية، وبنفس الوقت دعم الاقتصاد اللبناني في المرحلة المقبلة.