Widgets Magazine
تسجيل
19:48 08 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث

    خبير عسكري سوري: تركيا وأمريكا و"قسد" اتفقوا على العملية العسكرية شرق الفرات

    © REUTERS / Murad Sezer
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    العملية العسكري التركية التي بدأت شرق الفرات في الأراضي السورية واستهدفت قوات حماية الشعب الكردي المدعومة أمريكيا، يرى مراقبون أنها كشفت التعاون غير المعلن بين الطرفين والذي يستهدف في المقام الأول السطو على الأراضي السورية والأمن الإقليمي العربي لصالح التوسع التركي في المنطقة.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    © REUTERS / Murad Sezer
    محلل سياسي: العملية التركية في سوريا هدفها تعزيز موقع أردوغان الانتخابي
    قال اللواء محمد عباس، الخبير العسكري السوري، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، "منذ العام 2011 لم تتوقف تركيا عن العدوان الممنهج على كافة الأراضي السورية سواء بطريق مباشر كما يحدث اليوم أو غير مباشر عن طريق تجنيد شباب سوريا لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية".

    وأشار الخبير العسكري إلى أن "ما يجري في شرق الفرات هو تبادل أدوار بين أمريكا وتركيا، فعندما يقول ترامب إنه ينسحب من سوريا، هل الحرب فقط مقصورة على المساحة المتواجد بها في شمال شرق سوريا، أم أن الحرب مستمرة في شواطىء المتوسط؟. وعندما ينسحب اليوم الأمريكي أمام التركي في شرق الفرات، فإنه يضع أمام التركي فرصا جيدة للاستيلاء على الرقة ودير الزور والحسكة والوصول إلى معبر"البوكمال".

    وأضاف عباس، "الانسحاب الأمريكي يعني أن أمامنا متغيرات كبيرة، بأن واشنطن سمحت لأنقرة بالسيطرة حتى تتمكن خلال الأيام القادمة من بسط سيطرتها على معبر البو كمال، نحن اليوم أمام احتلال تركي وتغيير ديموغرافي لسوريا، نحن أمام دور جديد لتركيا في إطار حلف الناتو وفي إطار الدور الذي منحه إياها ترامب.

    وأوضح الخبير العسكري، أن "العملية العسكرية في شرق الفرات تتم بالاتفاق بين أنقرة وواشنطن، لأن تركيا لا تستطيع الخروج عن الحاضنة الأمريكية وهي أيضا عضو في الناتو ولم نشهد أي متغيرات تقول إنه اتجه شرقا، ومشروع أردوغان بشأن الشرق الأوسط الكبير لم يتغير وهو المشروع الذي يستتر وراء العباءة الدينية".

    ولفت عباس إلى أن "المحدد الوحيد للعملية العسكرية التركية في شرق الفرات هو قوة المقاومة بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن هناك ترتيبات أمنية سوف تجري بين تركيا وبين "قسد" وهو ما لم تنفيه قسد، بل أنهم قالوا إنهم مع ضمان الأمن التركي، أي بمعنى أنهم مع تنفيذ المشروع الأمريكي في المنطقة، وبالتالي ستكون الفرصة متاحة للأتراك لاحتلال مساحة كبيرة من الجغرافيا السورية".

    ​وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إقامة المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا، التي عملت عليها بلاده بالتعاون مع الولايات المتحدة، ستسمح بإعادة 3 ملايين لاجئ سوري إلى هذه الأراضي، فيما شددت أنقرة مرارا على تصميمها إنجاز هذا العمل لوحدها حال تطلبت الضرورة.

    انظر أيضا:

    نوايا تركيا الخفية من العملية العسكرية شمالي سوريا
    قرقاش: أحداث سوريا ما هي إلا تداعيات للانقسام العربي الحالي
    محلل سياسي: العملية التركية في سوريا هدفها تعزيز موقع أردوغان الانتخابي
    تركيا في سوريا... ترامب عنده الحل!
    الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع نظيره التركي الوضع شمال شرقي سوريا
    خبير عسكري: العملية التركية شمالي سوريا تأتي بعد اتصال ترامب وأردوغان
     الاتحاد الأوروبي يناقش التطورات في سوريا الأسبوع المقبل
    تركيا تكمل استعداداتها لعملية عسكرية شمالي سوريا... والإمارات توقف حظر السفر إلى لبنان
    اغتيال علماء العالم العربي... من العراق إلى سوريا ومصر من المسؤول
    الكلمات الدلالية:
    شرق الفرات, أمريكا, قسد, سوريا, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    افتتاح متجر Aizel x Team Putin في موسكو
    افتتاح متجر للعلامة التجارية "فريق بوتين" في موسكو
    ترامب: الولايات المتحدة تطور أسلحة جديدة غير مسبوقة
    ترامب: الولايات المتحدة تطور أسلحة جديدة "غير مسبوقة"
    إنفوجرافيك - التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول أفريقيا
    التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول أفريقيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك