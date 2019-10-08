الإمارات تعلق على هجوم مسؤولين يمنيين... وتكشف هدفها من الحرب

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على تصريحات بعض مسؤولي الحكومة اليمنية، بشأن مشاركة الإمارات في التحالف العربي باليمن.

انتقد قرقاش في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، ما اسماه "تخرصات بعض المسؤولين في الحكومة اليمنية.

وكتب قرقاش، على "تويتر": ضبط النفس الذي تمارسه الإمارات أمام تخرصات بعض مسؤولي الحكومة اليمنية دليل نضج وعقل وهدفه تغليب المصلحة الأكبر.

ضبط النفس الذي تمارسه الامارات أمام تخرصات بعض مسؤولي الحكومة اليمنية دليل نضج وعقل وهدفه تغليب المصلحة الأكبر، هدفنا الأول نجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف وتعزيزه. الأداء الإماراتي المشرف في تحالف الحزم ومعركة التحرير أقوى وأسمى من أكاذيب هؤلاء وإفترائهم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 8, 2019

​وأضاف "هدفنا الأول نجاح الجهود السعودية لتوحيد الصف وتعزيزه".

واعتبر الوزير "الأداء الإماراتي المشرف في تحالف الحزم ومعركة التحرير أقوى وأسمى من أكاذيب هؤلاء وافترائهم".

وأشار قرقاش الأحد الماضي، في تغريدة له بالجهود التي تقوم بها السعودية عبر مفاوضات جدة "لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعما كاملا وبكل تفاصيلها".

الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعما كاملا وبكل تفاصيلها، ومن الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين، الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكا وعزما. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 6, 2019

​وأضاف الوزير "...ومن الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين، الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكا وعزما".

وتتهم الحكومة اليمنية، الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، في إسقاط العاصمة المؤقتة عدن بقبضة قواته في العاشر من آب/ أغسطس الماضي، خاصة بعد شن الطيران الإماراتي في 29 من ذات الشهر، غارات على الجيش اليمني أثناء محاولته استعادة السيطرة على عدن، مادفع عدد من مسؤولي الحكومة، إلى مطالبة الرئيس عبدربه منصور هادي، بإنهاء دور أبوظبي في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 26 آذار/ مارس من عام 2015.