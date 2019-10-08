حدث نادر في السعودية ينقذ حياة طفلة

أنجاز كبير حدث على أرض المملكة العربية السعودية، كان سببا في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما.

إذ حقق مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة إنجازاً طبياً يتمثل في إجراء عملية زراعة صمام "ميترالي" للطفلة عن طريق القسطرة دون الحاجة لتدخل جـراحي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)

وكانت الطفلة تعاني من ضيق شديد في الصمام الذي تم تغييره عن طريق عملية جراحية سابقة مما أدى إلى ارتفاع شديد في الضغط الرئوي وضيق في التنفس وعدم القدرة على المشي.

وتمت العملية بنجاح ولم تصب المريضة بمضاعفات ولم تتطلب حالتها إجراء نقل دم، وقد تم فصلها فوراً عن جهاز التنفس الاصطناعي، وغادرت المريضة المركز بعد 48 ساعة من إجراء العملية، واستمرت في المراجعة الدورية في العيادات.

في إنجازٍ طبيٍ جديد.. #السعودية تنجح في علاج "طفل هولندي" بعد فشل علاجه في 5 دول، مسجلةً بذلك إنجازًا طبّيًا جديدًا. (العربية)

: pic.twitter.com/hz3vJPWDtD — مجتمعنا (@KSASociety) April 3, 2017

والجدير بالذكر أن عملية زراعة الصمام الميترالي عن طريق القسطرة عملية عالية الخطورة حيث يتعذر خضوع كثير من المرضى لهذه العملية بسبب ما ينتج من مضاعفات مرضية، وتتم عند المرضى كبار السن ولكن لصعوبة حالة الطفلة تم إجراؤها لها، وتم نشر الحالة في المجلة الأمريكية للقسطرة التداخلية العلاجية لأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويعد إجراء استبدال الصمام الميترالي لدى الأطفال مشكلة متزايدة حيث يخضع المزيد من الحالات المرضية المعقدة لعمليات جراحية في سن مبكر مما يجعل الصمام الميترالي أكثر ضعفاً وتعرضاً للاستبدال مبكراً .