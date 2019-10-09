الحكومة اليمنية: زعيم عربي يغرق بلادنا في بحور من الدم

قال وزير النقل اليمني صالح الجبواني، إن الإمارات لم تنسحب وليس لديها النية للانسحاب من بلاده، مؤكدا أن لديها نية لتعزز قواتها في المناطق الجنوبية الواقعة تحت سيطرتها.

وأضاف الجبواني، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ستخرج الإمارات لكن محمد بن زايد (ولي عهد أبوظبي) لن يخرج إلا بعد أن يغرق بلادنا في بحور من الدم، بدأها بالانقلاب الغادر في عدن".

وتابع قائلا: "الإمارات دولة معتدية وإصرارها على البقاء بالقوة سيحولها لدولة احتلال".

لم تنسحب الإمارات وليس لديها النية للإنسحاب بل تعزز قواتها في المناطق الجنوبية الواقعة تحت سيطرتها. ستخرج الإمارات لكن محمد بن زايد لن يخرج إلا بعد أن يغرق بلادنا في بحور من الدم بدأها بالإنقلاب الغادر في عدن. الإمارات دولة معتدية وإصرارها على البقاء بالقوة سيحولها لدولة إحتلال. — Saleh Algabwani (@SAlgabwani) October 7, 2019

​وكان مسؤولون وشهود عيان قالوا إن "الإمارات سحبت بعض قواتها من مدينة عدن، مساء أمس الثلاثاء، في الوقت الذي يعمل فيه التحالف العربي على إنهاء صراع على السلطة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال مسؤولان لوكالة "رويترز"، إن رتلا إماراتيا صعد إلى ظهر سفينة عسكرية في ميناء البريقة النفطي قرب مصفاة عدن، فيما قال 4 موظفين في المصفاة إنهم شاهدوا رتلا كبيرا من المركبات العسكرية و3 حافلات تحمل نحو 200 جندي وهي تتجه نحو الميناء.

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، في إسقاط العاصمة المؤقتة عدن بقبضة قواته في العاشر من أغسطس/ آب الماضي، خاصة بعد شن الطيران الإماراتي، في 29 من ذات الشهر، غارات على الجيش اليمني أثناء محاولته استعادة السيطرة على عدن، ما دفع عددا من مسؤولي الحكومة، إلى مطالبة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بإنهاء دور أبوظبي في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 26 آذار/ مارس من عام 2015.