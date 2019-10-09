بالصورة... لباس إسرائيلي في مدرسة لبنانية

كشفت قناة لبنانية، أمس الثلاثاء، عن ألبسة تجارية مخصصة لطلاب المدارس تحمل بطاقات مكتوبة باللغة العبرية في بيروت.

وذكرت قناة "المنار" اللبنانية في تقريرها أن ذوي أحد الطلاب اكتشف أن بطاقة القميص الرياضي الخاص بالمدرسة مكتوب عليها باللغة العبرية.

وأشارت القناة إلى أن الموزع الرئيسي للملابس عمد إلى تغطية ما كتب على القميص وعمد إلى إخفاء الكتابة العبرية بشريط لاصق.

ووفقا للتقرير، فالأهل عمدوا إلى التواصل مع إدارة المدرسة في القسم المتوسط، فأبدى القسم تعاونًا مع الأهالي وتفهموا الموضوع، وامتنعوا عن معاقبة أي تلميذ لا يلتزم بالزي الرياضي الخاص بالمدرسة.

وعمدت القناة التواصل مع وزارة الاقتصاد التي أوعزت بدورها بمصادرة الألبسة الرياضية الموجودة في المدرسة واحتجازها إلى حين انتهاء التحقيقات.