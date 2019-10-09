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    الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، و الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، 4 فبراير/ شباط 2019

    أبو الغيط يهاجم تركيا ويحذر من توغلها في الأراضي السورية

    © AFP 2019 / JOHN THYS
    العالم العربي
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    أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن قلقه وانزعاجه حيال الخطط المعلنة والاستعدادات الجارية من جانب تركيا للقيام بعملية عسكرية في العمق السوري.

    وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك" أن "هذه العملية المزمعة من جانب أنقرة تمثل انتهاكا صريحا للسيادة السورية، وتهدد وحدة التراب السوري، وتفتح الباب أمام المزيد من التدهور في الموقف الأمني والإنساني"، مضيفا أن "التوغل التركي في الأراضي السورية يهدد بإشعال المزيد من الصراعات في شرق سوريا وشمالها، وقد يسمح باستعادة داعش لبعض قوتها".

    حسن نصر الله
    © AFP 2019 / Patrick BAZ
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    وأوضح المصدر أن "التدخلات الأجنبية في سوريا مدانة ومرفوضة أيا كان الطرف الذي يمارسها، وأن المطلوب الآن هو إعطاء دفعة للعملية السياسية بعد تشكيل اللجنة الدستورية، وليس الانخراط في مزيد من التصعيد العسكري".

    وأضاف أن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية كان قد أكد في اجتماعه الأخير، الشهر الماضي، إدانة التدخلات الخارجية في عموم سوريا"، مطالباً الجانب التركي بسحب قواته من كافة الأراضي السورية.

    كما أكد المجلس رفض أية ترتيبات قد ترسخ لواقع جديد على الأراضي السورية بما لا ينسجم مع الاتفاقات والقوانين الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار.

    وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, تركيا, سوريا, جامعة الدول العربية, أحمد أبو الغيط
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