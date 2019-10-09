بشرى من السعودية إلى جميع دول العالم... انتظروا نهاية نوفمبر

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو إن "غياب العزم الدولي لاتخاذ إجراء ملموس، ربما يشجع مهاجمين وبالفعل يعرض أمن الطاقة في العالم لخطر أكبر".
واستهدفت طائرات مسيرة وصواريخ منشأتي خريص وبقيق النفطيتين التابعتين لشركة أرامكو السعودية، في هجوم أعلنت عنه جماعة "أنصار الله" اليمنية، إلا أن دولا عدة وجهت اللوم إلى إيران عن الاعتداء الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بالإضافة لمجلس الوزراء السعودي، جاهزية المملكة للوفاء باحتياجات العالم من النفط، كونها مورد الطاقة الأول في العالم.
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