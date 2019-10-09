بشرى من السعودية إلى جميع دول العالم... انتظروا نهاية نوفمبر

أكد الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" السعودية، المهندس أمين الناصر، أن "الشركة في طريقها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".

وأضاف الناصر، خلال مؤتمر النفط والمال في لندن، أن "إنتاج النفط يبلغ 9.9 مليون برميل يوميا في أكتوبر الحالي"، وذلك حسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو إن "غياب العزم الدولي لاتخاذ إجراء ملموس، ربما يشجع مهاجمين وبالفعل يعرض أمن الطاقة في العالم لخطر أكبر".

واستهدفت طائرات مسيرة وصواريخ منشأتي خريص وبقيق النفطيتين التابعتين لشركة أرامكو السعودية، في هجوم أعلنت عنه جماعة "أنصار الله" اليمنية، إلا أن دولا عدة وجهت اللوم إلى إيران عن الاعتداء الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بالإضافة لمجلس الوزراء السعودي، جاهزية المملكة للوفاء باحتياجات العالم من النفط، كونها مورد الطاقة الأول في العالم.