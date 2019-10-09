مطار بنينا الدولي يقرر وقف الرحلات حتى صباح الخميس

أعلنت إدارة مطار بنينا بنغازي الدولي، اليوم الأربعاء، أن الرحلات من وإلى المطار ستتوقف حتى الثامنة صباح غد الخميس.

وقالت الإدارة، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "التوقف لإجراء الصيانة العاجلة للتصدعات التي حدثت بشكل مفاجئ في مهبط الطائرات الرئيس".

وأكد البيان أن "الشركة المكلفة بتنفيذ الصيانة ستبدأ العمل خلال الساعات القليلة القادمة".

يذكر أن رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني وافق، يوم الأحد الماضي، على إنشاء برج مراقبة في مطار بنينا، وتوسعة محطات وقوف الطائرات، وتوفير سيارات للإطفاء في المطارات كافة.

وتعاني ليبيا انقساما بين برلمان في الشرق يدعمه الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها في الغرب برئاسة فائز السراج. ويشن الجيش الليبي، منذ أبريل/ نيسان الماضي، حملة عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق، لتحريرها مما يصفه بالجماعات الإرهابية.

وأدت المعارك في ليبيا منذ مقتل الزعيم السابق، معمر القذافي في 2011، وما تلاه من انقسام، إلى تضرر إنتاج ليبيا من النفط بعد أن كانت من أكبر المنتجين العالميين، كما توقفت عمليات الإنتاج في بعض الحقول في أكثر من مناسبة بسبب الأوضاع الأمنية.