رئيس اتحاد الصناعات المصري: الاهتمام سيكون أكبر بالصناعات الصغيرة والمتوسطة

التقت "سبوتنيك" بالمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وذلك على هامش المعرض والمنتدى الصناعي الدولي "الأسبوع الصناعي الكبير" المنعقد في القاهرة، يومي 8 و 10 أكتوبر/تشرين الأول، بدعم من وزارتي الصناعة والتجارة الروسية والمصرية.

وتحدث السويدي عن المشاركة في منتدى الصناعات الكبرى، في ظل اهتمام رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعات.

وقال السويدي إن "ما يهمنا اليوم أن يتم التعارف بين الشركات المصرية والروسية وأن يكون هناك بحث لسبل التعاون فيما بينهم لزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفاد من الطاقات المتاحة غير المستخدمة، ومن ثم خلق فرص لأسواق جديدة خاصة وأن مصر لديها الكثير من مثل هذه الفرص في أفريقيا والمنطقة العربية وحتى أوروبا، وهذا كان اهتمامي في لقائي مع رئيس الاتحاد الروسي".

وأضاف أن الاهتمام سيكون أكبر بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي سيكون هناك زيارات متبادلة بين روسيا ومصر بشأنها.

وأشار السويدي إلى أن روسيا متميزة جدا في الصناعات الهندسية والصناعات الزراعية والصناعات الدوائية، موضحا: "إننا هنا نتحدث عن حجم الشركات وليس صناعات بعينها، فما يهمنا تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة لأن الشركات العملاقة قادرة على حل مشكلاتها بنفسها، لكننا نركز على مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة، والتي نسعى لتذليل العقبات أمامها سواء كانت عقبات جمركية أو فيما يتعلق بالشحن أو استخراج البضاعة".

واختتم السويدي قوله بأن زيادة العلاقات الصناعية بين روسيا ومصر تنتج أساسا من خلال المشروعات، وما نسعى إليه زيادة المشروعات وزيادة جذب الاستثمارات، وهذا ما يثبت عمق العلاقة، كما سيتم في الفترة المقبلة توقيع عدة اتفاقيات.