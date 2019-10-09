الخارجية الأردنية تشكر سوريا

شكرت الخارجية الأردنية على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان سلمان، القضاة السلطات السورية لإفراجها عن "قاصر"، الأمس الثلاثاء، وتسليمه إلى عائلته.

وقال القضاة في تصريحه أن الإفراج عن "قاصر" أتى بعد متابعة حثيثة من مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية في دمشق والتي نتج عنها إفراج السلطات السورية عن المواطن الأردني (14 عام)، حيث سلمته السلطات السورية إلى أحد أفراد عائلته في دمشق، كما نقل موقع "رؤيا الاخباري".

وشكر القضاة "السلطات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة" على تعاونها الإيجابي في هذا الموضوع، موضحا أن السفارة الأردنية في دمشق تعمل على تأمين عودة المواطن الحدث إلى الأردن.

وتشهد العلاقات السورية - الأردنية تحسنا طفيفا، منذ افتتاح المعبر نصيب بين الأردن وسوريا في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2018، حيث تفاءل مراقبون بحدوث تحسن كبير في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد التقارب البرلماني ورفع نسبة التمثيل الدبلوماسي الأردني في دمشق.