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17:09 09 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    المنتخب السعودي

    خط سير المنتخب السعودي في رحلته الاستثنائية إلى رام الله

    © AFP 2019 / ROBERTO SCHMIDT
    العالم العربي
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    تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى العاصمة الأردنية، السبت المقبل، على متن طائرة خاصة استعداداً للقاء مرتقب أمام المنتخب الفلسطيني في مدينة رام الله.

     وعلى الرغم من أن المنتخبين التقيا في خمس مواجهات سابقة، فإنهما يلتقيان للمرة الأولى في مدينة رام الله الفلسطينية. وذلك بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".  

    منطقة عازلة

    المنتخب السعودي في كأس العالم روسيا 2018
    © REUTERS / DAMIR SAGOLJ
    لأول مرة في التاريخ... رام الله تستضيف الأخضر السعودي في التصفيات المؤهلة لكأسي آسيا والعالم
    وسيقضي المنتخب السعودي ليلة في الأردن قبل أن ينتقل يوم الأحد بالحافلة من عمان إلى المنطقة العازلة، ثم يستقل حافلة أخرى حتى نهاية المنطقة العازلة وبعدها حافلة ثالثة تنقله إلى مدينة رام الله.

    ويمثل هذا الإجراء الطريقة الوحيدة لنقل الوفود الرياضية التي تذهب للعب مباراياتها في فلسطين، كما حدث مع المنتخب الإماراتي سابقاً، وستغادر البعثة من القصيم مباشرةً يوم السبت بعد أن يتدرب الأخضر في مدينة بريدة السبت والجمعة بعد المباراة المقررة غداً (الخميس)، أمام منتخب سنغافورة ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات كأس أمم آسيا 2023.

    وقد يشكل الحضور السعودي حصول تبدل في موقف الأندية والمنتخبات العربية في إقامة لقاءاتها في الأراضي الفلسطينية. وذلك بحسب وكالة " سكاي نيوز".

     

    وذكر بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم أن قراره يأتي "تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهم في استضافة المباراة، وحرصا على ألا يحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى، والتزاما بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم للعب المباريات حسب الجدول المقرر، وتحقيقا لتساوي الفرص بين المنتخبين..".

    وذكرت وسائل إعلام سعودية أن المنتخب السعودي سينتقل من العاصمة الأردنية عمان في حافلات، بعد إتمام كافة الإجراءات، حتى الوصول إلى مقر سكنهم في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

    استجابة ملكية

    وفي السياق ذاته، قالت هيئة الرياضة السعودية في بيان صحفي نشر عبر الحساب الرسمي على "تويتر" قبل يومين:

     استجابة لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وافق الاتحاد السعودي على لعب مباراة المنتخب الأول أمام نظيره الفلسطيني في رام الله، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، على استاد الشهيد فيصل الحسيني.

    منتخب السعودية
    © REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
    الموت يغيب لاعب الهلال ومنتخب السعودية السابق
    وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، أن ذلك يأتي تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهم في استضافة المباراة، وحرصا على ألا يحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى، والتزاما بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للعب المباريات حسب الجدول المقرر، وتحقيقا لتساوي الفرص بين المنتخبين، متمنيا كل التوفيق للمنتخب السعودي في مشواره نحو المونديال.

    ومن جانبه، رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، بإقامة مباراة بين المنتخبين الفلسطيني والسعودي، في الضفة الغربية لأول مرة. وذلك بحسب وكالة "دنيا الوطن". 

    حركة فتح

    وقال عباس في مستهل اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها في مدينة رام الله:

    نرحب ترحيبا حارا بالمنتخب السعودي الوطني الأول الذي سيصل إلى بلادنا لأول مرة ليلعب على أرض القدس، في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم، وستقام على استاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس في 15 الجاري.

    وأضاف "هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها المنتخب الوطني السعودي. نوجه الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية وسلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان على هذه اللفتة الكبيرة" بحسب"صحيفة القدس المحلية".

    وتابع عباس، أن ذلك يأتي "بالإضافة إلى ما تقدمه المملكة من دعم في المجالات كافة، الاقتصادية والمالية والإنسانية والاجتماعية، وغيرها، هذه كلها محسوبة للمملكة، ومن هنا من أرض الرباط نتوجه بالتحية لهم على هذه المكرمة وسيكون المنتخب السعودي ضيفا عزيزا في أرض الرباط، أرض فلسطين".

    جدول الفيفا

    الأمير فيصل بن عبد العزيز في موسكو، عام 1932
    Soviet Archive
    صورة نادرة… لحظة استقبال الملك فيصل للمنتخب السعودي قبل 51 عاما 
    يأتي لعب المنتخب السعودي في رام الله تنفيذًا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا” وهو الالتزام الكامل بلعب المباريات وفقًا للجدول المقرر سابقًا.

    ويفرض الفيفا عقوبات قاسية ضد المنتخبات التي تتخلف عن اللعب في بعض الدول دون وجود حجج قوية، تصل إلى حد الحرمان من المشاركات الدولية، والمنتخب السعودي حريص على عدم فرض أي عقوبات عليه من هذا النوع.

    وقد يعني إقامة المباراة المهمة بتصفيات المونديال على الأراضي الفلسطينية، فتح الباب أمام منتخبات عربية أخرى، لخوض لقاءاتها مع فلسطين على الأراضي الفلسطينية نفسها، وهو ما لم يحدث من قبل، سوى مع المنتخب الإماراتي.

    كما سيتيح اللقاء للجماهير الفلسطينية فرصة مساندة منتخبها المتطور على أرضه، والتي ستحتشد لدعم منتخب "الفدائي" في مباراته المهمة.

    مستوى فلسطيني قوي 

    وقدم المنتخب الفلسطيني مستوى قويا في افتتاح التصفيات، واستطاع هزيمة منتخب أوزبكستان بنتيجة 2-0 على استاد فيصل الحسيني في مدينة الرام، الواقعة على مشارف رام الله.

    وكان المنتخب السعودي قد واجه المنتخب الفلسطيني في الأردن، ضمن تصفيات كأس العالم 2018 الماضية.

    وأصبح الرجاء البيضاوي أول ناد مغربي يخوض مباراة في الضفة الغربية، بعد فوزه الخميس على نادي هلال القدس الفلسطيني بنتيجة 2-0 في إياب دور الـ32 لبطولة الأندية العربية في كرة القدم.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    فلسطين, رام الله, السعودية
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