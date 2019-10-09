خروج "محطة علوك" لمياه الشرب عن الخدمة بعد استهدافها من قبل الطائرات التركية

أعلن مراسل "سبوتنيك" عن خروج "محطة علوك" لمياه الشرب الواقعة قرب مدينة رأس العين والمغذية لمحافظة الحسكة السورية عن الخدمة بعد استهدافها من قبل الطائرات التركية.