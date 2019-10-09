طيران "الاتحاد" الإماراتي يستأنف رحلاته إلى بيروت في 27 أكتوبر

تعتزم شركة "الاتحاد" للطيران، المملوكة لحكومة أبوظبي، زيادة قدرتها الاستيعابية بين العاصمة الإماراتية والعاصمة اللبنانية بيروت، من خلال استبدال طائرات "إيرباص 321" بطائرات "بوينغ 9-787 دريملاينر"، ابتداء من 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأعلنت الشركة في تغريدة، عبر حسابها الرسمي، اليوم "طائراتنا من طراز بوينغ 9-787 ستحلق إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، ابتداء من 27 تشرين الأول/ أكتوبر".

طائراتنا من طراز بوينغ 9-787 ستحلق إلى العاصمة اللبنانية، بيروت ابتداءاً من 27 أكتوبر.



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يأتي ذلك، بعد القرار الذي أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالسماح لمواطني الإمارات بالسفر إلى لبنان؛ ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة طلب السفر بين البلدين بشكل كبير.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام"، عن الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران، روبن كامارك، أن "لبنان يعد سوقا أساسيا بالنسبة لدولة الإمارات؛ وتمت زيادة القدرة الاستيعابية لتلبية الطلب المتوقع على رحلات المسافرين ورحلات الشحن".