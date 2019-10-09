(بالفيديو) يذاع للمرة الأولى… كيف تلقى الإسرائيليون خبر حرب أكتوبر 73

أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الأربعاء، شريط فيديو يذاع للمرة الأولى، يحكي كيف تلقى الإسرائيليون خبر اندلاع حرب السادس من أكتوبر، وردود أفعالهم تجاه البيانات والتصريحات الصحفية المتوالية.

وأوضحت القناة العبرية أنه بين تصريحات غولدا مائير، رئيسة الوزراء الإسرائيلية، إبان تلك الحرب، ووزير دفاعها الجنرال موشيه دايان، وكذلك بين إعلان حالة الطوارئ، ومدى استعداد القيادات السياسية والعسكرية للحرب من عدمها.

وذكرت القناة في شريطها للفيديو أن إسرائيل فوجئت بالحرب، ولم تكن مستعدة لها، وبأن الشارع الإسرائيلي اجتمع حول مكبرات الصوت التي تذيع أنباء اختراق القوات المسلحة المصرية لقناة السويس، ودخولها شبه جزيرة سيناء، وسقوط قتلى وجرحى بين صفوف الجيش الإسرائيلي.

وجاء في شريط الفيديو لقطات لسيارة مسرعة في حي ميئا شعاريم بمدينة القدس المحتلة، وسط دهشة من المارة، بعضهم أسرع لملاحقة توالي الأنباء الواردة من جبهة القتال، وهي الأنباء التي تفيد بضرب أهداف إسرائيلية من قبل الطيران المصري وعودة طائراته سالمة إلى القاهرة.