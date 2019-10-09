الجيش التركي يضرب مدينة عين العرب السورية

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن الجيش التركي بدأ قصف مدينة عين العرب (كوباني)، التي قاومت تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) لأشهر في السابق.

القاهرة - سبوتنيك. قال الناطق باسم "قسد" مصطفى بالي في تغريدة عبر "تويتر" مساء اليوم الأربعاء "مدينة كوباني التي قاومت داعش لأشهر، ومهدت الطريق لهزيمة التنظيم، يتم قصفها الآن من قبل الجيش التركي".