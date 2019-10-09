الحوثي ينشر فيديو لكيفية تعامل جنوده مع جرحى التحالف

نشر محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا، مقطع فيديو يظهر فيه كيفية تعامل جنود "أنصار الله" مع جرحى قوات التحالف.

وعلق الحوثي على الفيديو "أبطالنا من أبناء الجيش واللجان يتعاملون مع جرحى المعتدين التابعين للعدوان الأمريكي السعودي وحلفائه".

ويظهر في الفيديو الجنود الحوثيون وهم يقدمون الشراب والغطاء لأحد الجنود الجرحى، يزعم الحوثي أنه من التحالف، قبل أن يحملونه على ظهورهم تمهيدا لعلاجه.

شاهد ابطالنا من أبناء الجيش واللجان يتعاملون مع جرحى المعتدين التابعين للعدوان الأمريكي السعودي وحلفائه pic.twitter.com/Jz1bBIGt79 — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 9, 2019

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015 تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر عام 2014.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

ووفقا للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويحتاج ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.