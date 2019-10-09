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21:42 09 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    قطر تعلن إجراءات جديدة تتعلق بالعمل والإقامة

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية عن عدد من الإجراءات التي سيتم العمل بها قريبا لأبناء المقيمين.

    تعتزم الدوحة السماح لأبناء المقيمين بالعمل في مختلف مجالات العمل في القطاع الخاص دون إلزامهم بنقل أقامتهم على تلك الجهات، واستحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف؛ بحسب صحيفة "الشرق".

    الخليج العربي
    © Sputnik . Виталий Белоусов
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    كما تنوي السلطات القطرية تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والتي يتم تقديمها وإنجازها إلكترونيا بنسبة 20% من قيمة الرسوم المقررة للخدمة .

    قال المدير العام للجوازات القطرية، اللواء محمد أحمد العتيق، في مؤتمر صحفي عقده، صباح اليوم الأربعاء، بالدوحة مع مسؤولين حكوميين، إن هذه الإجراءات جاءت بناء على توجهات دولة قطر بشأن الاستفادة من طاقات العمل لأبناء الوافدين المقيمين الموجودين في البلاد، حيث دُرست مقترحات عدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوصلت الجهات المعنية لهذا القرار.

    وأضاف العتيق أنه جاري العمل على وضع أداة قانونية تشريعية لهذا المقترح، مما يسمح لجميع أفراد أسرة الوافد المقيمين معه بالعمل لدى أي جهة عمل في القطاع الخاص دون حاجة لانتقالهم إلى مسؤولية صاحب العمل، على اعتبار أن النص الحالي في القانون كان مقتصرا على السماح للمرأة الوافدة للإقامة العائلية بالعمل لدى أي جهة عمل مع بقاء رخصة إقامتها على مسؤولية رب أسرتها.

    وفيما يتعلق باستحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف، أوضح العتيق أن هذه التأشيرة ستمنح للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من جهات العمل المرخصة بالدولة، وذلك لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية التي تقتضي طبيعة إنجازها مدة مؤقتة أو يرتبط أداؤها بمناسبة محددة أو خلال موسم معين.

    وعن مقترح تخفيض رسوم الخدمات التي تقدم إلكترونيا بنسبة 20%، قال العتيق إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ سياسة وزارة الداخلية المتعلقة بتسهيل الإجراءات وتقديم خدماتها للمستفيدين بأفضل صورة ممكنة في سبيل تحقيق هدفها "وزارة بلا ورق"، من خلال استحداث أنظمة إلكترونية وبرامج آلية عالية الجودة والدقة مثل نظام الحكومة الإلكترونية وموقع وزارة الداخلية.

    وأضاف العتيق أن هذا المقترح يأتي أيضا لتشجيع المستفيدين من خدمات الوزارة بهدف زيادة الإقبال على استخدام هذه الأنظمة والبرامج دون الحاجة إلى مراجعتهم لمراكز تقديم الخدمات.

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    الكلمات الدلالية:
    الإقامة المؤقتة, الوافدين, قطر
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