بالفيديو... فرحة عارمة لحظة خروج مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروي من السجن

غادر المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي سجن المرناقية حيث كان معتقلا، بعد قرار المحكمة الإفراج عنه.

القاهرة - سبوتنيك . قالت حملة القروي الانتخابية إنه غادر سجن المرناقية، مساء اليوم الأربعاء، بعد قرار محكمة التعقيب التونسية إطلاق سراحه.

وتجمع عشرات من أنصار ومؤيدي القروي أمام السجن، حيث أحاطوا به فور خروجه، حاملين لافتات وأعلام حملته الانتخابية.

وقال المتحدث باسم القروي لوكالة سبوتنيك إن القروي سيقود حملته الانتخابية بنفسه بعد إطلاق سراحه، وسيتوجه فور خروجه من السجن ليرأس الاجتماع الأول للمكتب السياسي لحزب "قلب تونس"، وحملته الانتخابية.

وأكد حاتم المليكي المتحدث باسم القروي "نعتبر الإفراج عن القروي انتصارا لتونس وللديمقراطية في تونس، وليس فقط لحزب قلب تونس".

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي بعد إطلاق سراحه في تونس

ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية الأحد المقبل.

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، وسط أجواء هادئة بحسب مراقبين محليين ودوليين.

وأعلنت الهيئة أن نسبة مشاركة الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت 49 بالمئة، حيث حصل المرشح قيس سعيد على 18.4 بالمئة من أصوات الناخبين، بينما حصل القروي على نحو 15.6 بالمئة.

وسعيّد هو أستاذ قانون دستوري ترشح للانتخابات بصفة مستقل، بينما القروي وهو رجل أعمال موقوف في السجن بتهم فساد وتبييض أموال، ويتزعم حزب "قلب تونس" الذي يعتزم خوض الانتخابات التشريعية أيضا.

واعتقلت السلطات التونسية نبيل القروي في 23 آب/ أغسطس الماضي، بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي، وتبييض الأموال، قبيل أيام من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة.

فرحة أنصار المرشح الرئاسي التونسي #نبيل_القروي بقرار الإفراج عنه - تصوير موفدة العربية علا امطيرة@olaemtairah pic.twitter.com/XEZL3Uz27P — العربية (@AlArabiya) October 9, 2019

وكان القضاء التونسي قرر في تموز/ يوليو الماضي منع القروي - 56 عاما- من السفر، وتجميد أصوله البنكية، وتوجيه تهمة بـ "تبييض الأموال"، وهو يترأس حزب "قلب تونس"، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم ترفض طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية، لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده، أو حكم بات يمنعه من الترشح.