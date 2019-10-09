وزيرة الدفاع الفرنسية: الهجوم التركي على سوريا خطير ويجب أن يتوقف

صرحت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، أن الهجوم التركي في شمال شرق سوريا خطير وينبغي أن يتوقف.

وهاجمت تركيا مواقع لفصائل كردية مسلحة شمال شرقي سوريا اليوم الأربعاء، وقصفتها بالطائرات والمدفعية في عملية عسكرية عبر الحدود بعد أيام من انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الوزيرة إن الهجوم "خطير على أمن الأكراد. خطير لأنه يفيد "داعش" الذي نحاربه منذ خمسة أعوام. ويجب أن يتوقف".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إطلاق الجيش التركي والجيش السوري الحر عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) شمال شرقي سوريا، مؤكدا أن هدف العملية القضاء على الممر الإرهابي شمال شرقي سوريا.

وكان الطيران التركي قد شن ضربات جوية على مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة الشمال الغربي، بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي السوري.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن الخارجية التركية دعت سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لإخطارهم ببدء العملية في سوريا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا خلال حديث هاتفي مع نظيره التركي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، لتقييم الموقف بدقة حتى لا تتعرض الجهود الرامية إلى حل الأزمة السورية للضرر وأكد على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة أراضي سوريا.