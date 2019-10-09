ترامب يكشف عن عملية أمريكية لنقل سجناء أخطر مسلحي "داعش" في سوريا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قامت بنقل سجناء "أخطر المسلحين" من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول) من مناطق سورية، حيث تجري تركيا عملية عسكرية إلى أماكن أخرى.