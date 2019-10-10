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06:04 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    قوات سوريا الديمقراطية في سوريا والمعروفة بـ قسد

    "قسد" تؤكد مقتل 3 من عناصرها و5 مدنيين جراء القصف التركي

    © AP Photo / Maya Alleruzzo
    العالم العربي
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    الموضوع:
    عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا (42)
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    أكد مركز التنسيق والعمليات العسكرية التابع لمسحلي قوات سوريا الديمقراطية، مقتل ثلاثة من مقاتليه بالتزامن مع بدء العملية العسكرية التركية في شرق الفرات.

    وقالت قسد عبر حسابه بموقع "تويتر"، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، "استشهد 3 مقاتلين و5 مدنيين".

    وأضافت "قسد"، "إصابة عشرات المدنيين جراء القصف التركي العشوائي الواسع النطاق على البلدات الحدودية الطويلة في شمال شرق سوريا".

    وكان مصدر طبي في مشفى السلام بمدينة القامشلي، قال إن ٩ مدنيين لقوا حتفهم وأصيب أكثر من ٢٤ آخرين جراء قصف جيش الاحتلال التركي على مدينتي القامشلي ورأس العين ومحيطها.
    وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" اليوم، أن معظم الإصابات في حالة حرجة وأنه تم استنفار كامل الطواقم الطبية.

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    © Sputnik . Bassel Shurtouh
    الدفاع التركية تؤكد تقدم قوات "الكوماندوز" بمنطقة شرق الفرات

    وأعلنت السلطات التركية، اليوم، عبر مندوبها في الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن، أنها اتخذت جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إيذاء المدنيين خلال العملية العسكرية في شمال شرق سوريا، مؤكدة أن الهدف من هذه العملية هو القضاء على الإرهابيين وملاحقتهم في تلك المناطق.

    يأتي هذا مواصلة وحدات من القوات الخاصة (الكوماندوز) التركية تقدمها بمنطقة شرق الفرات في إطار مشاركتها بعملية "نبع السلام"، وفقا لبيان نشرته وزاة الدفاع التركية.

    كانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، بدء عملية برية في الشمال السوري شرق الفرات، وبدأت القوات التركية بقصف واجتياح المناطق المتاخمة للحدود التي تقع تحت سيطرة مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية.

    وأضافت الدفاع التركية في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر مساء أمس الأربعاء، أن الجيش التركي قصف 181 هدفا للمسلحين الأكراد منذ بدء العملية في سوريا.

    وأعلن الرئيس التركي أن بلاده أطلقت أمس الأربعاء عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة "داعش".

    وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرق سوريا لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.

    وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة، الاثنين، عن سحب قواتها من شمال شرق سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".

    الموضوع:
    عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا (42)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    العملية التركية في سوريا شرق الفرات, العملية التركية شمال سوريا, عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا
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