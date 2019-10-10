"سانا": جيش النظام التركي يبدأ بإزالة الجدار بالقرب من قرية تل حلف غربي رأس العين

بدأ جيش النظام التركي في إزالة الجدار بالقرب من قرية تل حلف غربي مدينة رأس العين الحدودية.

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" في الحسكة، على أن جيش النظام التركي يبدأ بإزالة الجدار بالقرب من قرية تل حلف غربي رأس العين.

كما وأفاد التلفزيون الحكومي السوري بتجدد القصف التركي لمدينة رأس العين في محافظة الحسكة.

هذا وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن يوم الأربعاء، إطلاق الجيش التركي والجيش السوري الحر العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) شمال شرقي سوريا، مؤكدا أن هدف العملية القضاء على الممر الإرهابي شمال شرقي سوريا.

وقال أردوغان في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام ضد وحدات حماية الشعب وتنظيم داعش (المحظور في روسيا) شمال سوريا".

وشن الطيران التركي ضربات جوية على مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة الشمال الغربي، بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي السوري.