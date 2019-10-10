توقف الرحلات الجوية العسكرية بين مطاري دمشق الدولي والقامشلي شمال شرقي سوريا

توقفت الرحلات الجوية العسكرية بين مطاري دمشق الدولي والقامشلي الدولي شمال شرقي سوريا نتيجة العملية العسكرية التركية على الحدود الشمالية من سوريا.

نقل مراسل "سبوتنيك" في الحسكة عن توقف الرحلات الجوية العسكرية بين مطاري دمشق الدولي والقامشلي الدولي شمال شرقي سوريا نتيجة العملية العسكرية التركية على الحدود الشمالية من سوريا.

وأفاد التلفزيون الحكومي السوري بتجدد القصف التركي لمدينة رأس العين في محافظة الحسكة.

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" في الحسكة، بأن "جيش النظام التركي يبدأ بإزالة الجدار بالقرب من قرية تل حلف غربي رأس العين".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، يوم الأربعاء، إطلاق الجيش التركي والجيش السوري الحر العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) شمال شرقي سوريا، مؤكدا أن هدف العملية القضاء على الممر الإرهابي شمال شرقي سوريا.

وقال أردوغان في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" ضد وحدات حماية الشعب وتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) شمالي سوريا".

وشن الطيران التركي ضربات جوية على مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة الشمال الغربي، بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي السوري.