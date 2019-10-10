مظاهرة نسائية ضد تنظيم " قسد" في مدينة الحسكة السورية

خرجت مظاهرة نسائية ضد تنظيم "قسد" تطالب بالإفراج عن المعتقلين المدنيين من سجون التنظيم.

نقل مراسل وكالة "سبوتنيك" في محافظة الحسكة عن خروج تجمع نسائي مكون من 50 امرأة أمام مبنى السجن المركزي بحي غويران بمدينة الحسكة الواقع تحت سيطرة تنظيم " قسد" الموالي للجيش الأمريكي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المدنيين.

وتابع المراسل قامت النسوة برفع العلم السوري و الهتاف بشعارات وطنية تحيي الجيش السوري و القيادة السورية، حيث قمن بإشعال إطارات السيارات لقطع الطريق الواصل إلى السجن الذي تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية معتقلا لعدد كبير من معتقلي تنظيم "داعش " الإرهابي (المحظور في روسيا).

وبين المراسل بان مبنى السجن يضم قسما للمعتقلين من عناصر القوات العسكرية الرديفة للجيش العربي السوري و الموجدين فيه منذ فترة طويلة.

وأشار المراسل إلى أن عناصر من قوات "الاسايش" الكردية الذراع الأمني لتنظيم " قسد" قاموا بتفريق التظاهرة النسائية.