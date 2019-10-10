وزير لبناني يدعو لتضامن عربي لمواجهة العدوان التركي

دعا وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، حسن مراد، "لتضامن عربي لمواجهة العدوان التركي على شمال شرق سوريا، مادياً، وسياسياً، ومنع تركيا من تطهير عرقي وتهجير مواطنين سوريين من جديد، بعد أن شاركت تركيا من الأساس بتخريب سوريا".

وقال مراد لـ"سبوتنيك":"نستنكر العدوان الذي يحصل ودعينا أخوتنا الأكراد أن يتعاونوا مع الحكومة السورية لحماية الأراضي العربية".

واضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي تعتدي فيها تركيا على الأراضي العربية، ودائماً تحاول القيام بتطهير عرقي جديد لكي تتغلغل بأراضينا العربية"، لافتاً إلى أن "تركيا عينها على حلب، وللأسف سوف نرى عملية تهجير جديدة بذريعة المنطقة العازلة وحماية حدودها".

وأشار مراد إلى أن "الانعكاس الأول يكون لجامعة الدول العربية التي يجب أن تطلب من سوريا الانضمام للجامعة لتوحيد الجهود، ولكسر الرغبة التركية بتشتت الدول العربية، من أجل مواجهة تركيا ودعم سوريا سياسياً ومالياً لحماية الأراضي العربية ولوقف التطهير التي من الممكن أن تقوم بها تركيا".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء أمس الأربعاء، بدء الهجوم البري شمالي سوريا شرق الفرات، في إطار عملية "نبع السلام".