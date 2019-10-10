الدفاع القطرية تعلن تأييد العملية العسكرية التركية على سوريا

وبحسب بيان عن وزارة الدفاع التركية، فقد زود أكار العطية بمعلومات عن عملية نبع السلام التي أطلقتها القوات التركية في مناطق شرق الفرات السورية.

ووفقا وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، أعلن الوزير القطري عن دعم بلاده للعملية العسكرية.

وكان الرئيس التركي قد أعلن، أمس الأربعاء، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة "داعش".

وقال أكار لنظيره القطري إن "العملية تأتي في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي، والحق المشروع في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة".

وأكد أن "العملية تجري في إطار احترام وحدة الأراضي السورية".

وأشار الوزير إلى أن القوات المشاركة في العملية "تستهدف التنظيم الإرهابي ومواقعه وآلياته وأسلحته فقط".

وشدد على أن قوات بلاده "تبذل قصارى جهدها لعدم إلحاق أي ضرر بالأماكن التاريخية والثقافية والدينية والبنية التحتية وبالعناصر التابعة للدول الصديقة والحليفة التي ربما تتواجد في المناطق المستهدفة".