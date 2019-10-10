وفاة وزير الاتصالات المصري الأسبق بعد إسهاماته في نشر الإنترنت

توفي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الأسبق، طارق كامل، اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع المرض.

نعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية ببالغ الحزن والأسى الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، لم يمنعه من مواصلة مسيرة العطاء ونشر العلم والمعرفة في كل مكان، حسبما ذكرت بوابة "الأهرام".

وصرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائلا "فقد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقدت مصر واحداً من أغزر رجالها علماً وأرفعهم خلقاً وسيظل دوماً في وجداننا، نتذكر مواقفه الراسخة ونسترجع إنجازاته الوضاءة".

يذكر أن طارق كامل كان قد تولى منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من يوليو/ تموز 2004 إلى فبراير/ شباط من عام 2011 في حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق؛ وضع خلالها استراتيجية متكاملة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

وحقق كامل خلال فترة توليه المسؤولية طفرات نمو غير مسبوقة أشادت بها المؤسسات الدولية، وأطلق عدداً من المبادرات القومية الكبرى التي أسهمت بشكل كبير في نشر تطبيقات واستخدامات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بين مختلف شرائح المجتمع المصري، ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لدى الشباب وإعداد كوادر من القيادات المتخصصة المتميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.