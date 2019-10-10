النواب الليبي يدين الغزو التركي للأراضي السورية

اعتبر مجلس النواب الليبي في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم، الخميس، أن دخول قوات عسكرية تركية إلى الشمال السوري، انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

واستنكر مجلس النواب الليبي هذا العدوان، مطالبا "مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذا العدوان، وسرعة التحرك لحماية الشعب السوري من هذا الاعتداء السافر الذي يأتي ضمن أطماع نظام أردوغان وسعيه لنشر الإرهاب والتطرف في المنطقة، ودعمه للمليشيات الإرهابية المتطرفة في ليبيا بالمال والسلاح ضد الجيش الوطني، وخرق النظام التركي لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا".

وطالب مجلس النواب الليبي في بيانه جامعة الدول العربية باتخاذ موقف عاجل تجاه هذا العدوان على دولة سوريا الشقيقة، خاصةً في اجتماع الجامعة الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب، المزمع عقده في الثاني عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وشدد مجلس النواب الليبي في بيانه على "سحب تمثيل حكومة فايز السراج لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية، لعدم شرعيتها ودعمها للمليشيات المتطرفة المدعومة من نظام أردوغان لنشر الإرهاب والتطرف في كامل المنطقة وليس ليبيا وحدها، وأن يكون التمثيل للحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي".

وبدأت تركيا يوم أمس الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة "داعش". (الإرهابي المحظور في روسيا وبعض الدول).