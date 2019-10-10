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    اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس

    مسؤول ليبي سابق: المجتمع الدولي يحاول الخروج باتفاق واضح حول ليبيا خلال مؤتمر برلين  

    © AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
    العالم العربي
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    صرح الطيب الصافي، نائب رئيس الوزراء الليبي الأسبق، في عهد الزعيم الليبي معمر القذافي، بأن مؤتمر برلين المزمع عقده الفترة المقبلة حول ليبيا لم يحدد مشاركة أطراف محلية.

    بنغازي – سبوتنيك. وأشار إلى أن مؤتمر برلين ستعقده الدول الكبرى المعنية بليبيا، للخروج برؤية موحدة واتفاق واضح دولياً لإنهاء الأزمة الليبية.

    الهجوم على مؤسسة النفط في ليبيا
    © REUTERS / HANI AMARA
    محلل: الأزمة في ليبيا أمنية وليست سياسية
    ورداً على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول تلقي دعوة للمشاركة في مؤتمر برلين قال الصافي: 

     المشاركون لحضور مؤتمر برلين لم يحددوا حتى الآن بأن هناك أطراف محلية ستكون حاضرة وستشارك به.

    وأوضح الطيب الصافي أنه "يبدو أن الفكرة من إقامة مؤتمر برلين أنه سيتفق المجتمع الدولي حول رؤية واضحة وثابتة وموحدة حول الأحداث التي تجري في ليبيا ومن ثم اتخاذ موقف بناء على اتفاق هذه الرؤية لأن كل الأطراف المعنية دولياً هي مدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر".

    وفي وقت سابق، أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بلحيق، في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك" أن مؤتمر برلين الذي سيعقد بشأن حل الصراع الليبي بين الأطراف خاص بالأطراف الدولية فقط.

    وأكد بلحيق أن "مؤتمر برلين حول ليبيا خاص بالأطراف الدولية والأطراف الليبية ليست مدعوة إليه".

    وأكد نائب رئيس الوزراء الليبي الأسبق أنه "فيما يتعلق بالمساعي الدولية لعقد المؤتمر الدولي في برلين حول الأزمة الليبية، أعتقد أنها مساعي تجعل المجتمع الدولي يقف أمام حقيقة الموقف والصراع والأزمة في ليبيا"، موضحاً بأن "تغول المليشيات المسلحة تعتبر خارج القانون، وأصبحت تملك السلاح والمال وتحارب بشكل رسمي القوات المسلحة العربية الليبية في طرابلس".

    وأشار الصافي إلى أن "الآن واضحاً للأعيان وجود العصابات المسلحة والإجرامية التي تقوم بالعبث الآن في مدينة طرابلس، هناك عنف وجرائم واغتيالات واعتداءات الوضع أصبح لا يطاق، الناس مقهورة ومظلومة داخل العاصمة".

     ذكر الصافي أن "هذه المليشيات والمنتفعين بها الذين يملكون الأموال الآن لديهم رغبة في النفوذ السياسي قد شكلوا كتلة واحدة، وأصبحوا يقاومون في الجيش الوطني الليبي والأمن الليبي حتى يمنعونهم من تحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا وهذه المرحلة مررنا بها في بنغازي ودرنة ومنطقة الهلال النفطي والجنوب والآن هم قد انتهى وجودهم بتلك المناطق سوف ينتهون كذلك في طرابلس وسينتصر الشعب الليبي والقوات الليبية المسلحة".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    برلين, ليبيا, معمر القذافي
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