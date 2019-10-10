وزير في حكومة هادي: الصراع في اليمن ليس طائفيا... والانقلاب وراء الأزمة الإنسانية

قال الدكتور محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، إن جولته في الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى مناقشة الوضع في اليمن، ومحاولة شرح طبيعة الصراع الدائر حاليا وأنه ليس بين الطوائف أو بين السعودية واليمن كما تزعم بعض وسائل الإعلام، وإنما بين حكومة شرعية وميليشيا متمردة.

وأضاف عسكر في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، "لقد أوضحنا للعالم وللشعب الأمريكي أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق اليمنيين مثل جرائم تجنيد الأطفال واختطاف النساء وزراعة الألغام".

وتابع عسكر أن "اليمن لن تترك أي من المحافل الدولية حتى توضح طبيعة ما يحدث فيها، إذ نشارك في مجموعة العمل الخاصة بحقوق الإنسان المنبثة من "عملية وارسو"، والتي تضم 42 دولة".

وأضاف "سنطرح أمام تلك الدول أسباب الأزمة الإنسانية في اليمن وأن الانقلاب الحوثي هو السبب الرئيسي فيها وستنتهي هذه الأزمة بانتهاء الانقلاب، فهو السبب الرئيس لكل الاهتمامات والجرائم لحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة دعم جهود السلام باليمن".

وشارك اليمن في مجموعة العمل الخاصة بحقوق الإنسان التي بدأت أعمالها، اليوم الخميس، في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن مؤتمر وارسو الذي تستضيفه وزارة الخارجية الأمريكية، بوفد يترأسه وزير حقوق الإنسان محمد عسكر.

ويبحث المؤتمر على مدى يومين قضايا حقوق الإنسان، وأهمية إعمال مبادئ حقوق الإنسان في بلدان النزاع المسلح وقضايا تتعلق بالمرأة والسلام والأمن، استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 1325 وأهمية مشاركة المرأة في دعم جهود السلام.

يشار إلى أن مؤتمر وارسو هو مبادرة تشترك فيها كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا للتصدي للتهديدات المستمرة للسلام والأمن ومعالجة القضايا الاستراتيجية طويلة الأجل في منطقة الشرق الأوسط.