"أنصار الله" تعرض مشاهد جديدة لاحتراق عدد من آليات الجيش السعودي 

نشر إعلام جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، مشاهد جديدة لما قال إنه احتراق عدد من آليات الجيش السعودي واغتنام أسلحة في عملية "نصر من الله".

كتبت قناة "المسيرة" أن نشر الصور أو المشاهد الجديدة يأتي استكمالا لتفاصيل الجزء الرابع من المرحلة الأولى من عملية "نصر من الله"، التي نفذتها "أنصار الله" في محور نجران، خلال الفترة الماضية.

وكشفت المشاهد "تفاصيل جديدة للعشرات من فخر الصناعات الأمريكية والكندية وهي تحترق".

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مشاهد جديدة لاحتراق عدد من آليات الجيش السعودي واغتنام أسلحة في عملية "نصر من الله" pic.twitter.com/e6zkFHT9iE — موقع طلائع المجد (@TAlmajd) October 10, 2019

ووثقت المشاهد بعضاً من الغنائم الحديثة والمتنوعة من السلاح الشخصي والمدفعي وقاذفات القنابل والدروع والعشرات من الأطقم والأليات محملة بكامل معداتها وعتادها التي اغتنمتها "أنصار الله" في المواقع، كما رصدت المشاهد عددا من الجرحى وعشرات الجثث والخسائر والمادية والمعنوية في العملية.

وكان إعلام جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قد وزع الأيام الماضية مشاهد للجزء الأول والثاني والثالث من عملية "نصر من الله"، تردد صداها عبر القنوات الرسمية والإعلامية في الداخل والخارج والمواقع الالكترونية لأكبر عملية حدثت في تاريخ حروب المملكة وتحالفها وعدوانها على اليمن.