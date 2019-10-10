Widgets Magazine
تسجيل
22:21 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    قوارب في البحر الأحمر

    استخبارات عربية تكتشف مفاجأة في حاوية تحركت من سوريا في طريقها إلى السعودية

    © Sputnik . Yuriy Somov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    122
    تابعنا عبر

    اكتشفت استخبارات دولة عربية مفاجأة في حاولة تحركت من سوريا في طريقها إلى المملكة العربية السعودية.

    نشرت صحيفة "السوداني" السودانية تقريرا، حول ضبط استخبارات قوات الدعم السريع السودانية، شحنة ضخمة من الحبوب المخدرة، كانت على متن حاوية قادمة من سوريا في طريقها إلى السعودية.

    وأوضح التقرير أن تلك الشحنة الضخمة، تقدر قيمتها بأكثر من 315 مليون ريال سعودي.

    الفريق محمد حمدان حميدتي يخاطب أنصاره خلال اجتماع في الخرطوم
    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    بعد تهديد حميدتي بطردهم من البلاد... قبيلتان سودانيتان توقعان اتفاق مصالحة
    ونقلت الصحيفة السودانية، عن عضو المجلس السيادي، وقائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قوله بأن تلك العملية "نوعية للغاية".

    وتابع "المتورطون في تلك الخلية الإجرامية، شبكة واسعة بينهم أجانب وسودانيين".

    جاءت تصريحات حميدتي، خلال وقوفه على حاوية المخدرات، التي قال فيها: "السودان أصبح درع العالم في مكافحة الجريمة العابرة المنظمة، بما فيها محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والسلاح".

    وتابع "السودان يعمل الآن إنابة عن العالم في مكافحة هذه الجريمة".

    وطالب حميدتي المجتمع الدولي بضرورة دعم السودان، لمواجهة الجريمة العابرة، مضيفا "عملية تهريب الحبوب المخدرة إقليمية، والسودان كان مجرد دولة معبر ولا علاقة له بالشحنة".

    وقال قائد قوات الدعم السريع: "ليس لدينا الإمكانات للكشف عن مثل هذه الجرائم، التي تحتاج إلى تقنيات عالية وغيرها من الإمكانات".

    كما قال مدير عام الشرطة، الفريق أول عادل بشائر: "نعلم أن تلك الجريمة العابرة المنظمة، تشكل تحديا للسودان، خاصة وأنها تؤثر بالسلب على الشباب والمجتمعات".

    ​كما قال المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات العامة، الفريق أول أبوبكر دمبلاب أن الضبطية تكشف مدى التنسيق الكامل بين المنظومة الأمنية، مشيدا بالقوة التي نفذت العملية.

    انظر أيضا:

    بعد فترة من الاختفاء... حميدتي يظهر مجددا ويحذر من "خلايا نائمة"
    بعد تهديد حميدتي بطردهم من البلاد... قبيلتان سودانيتان توقعان اتفاق مصالحة
    وزير الدفاع السوداني يرد على توقعات إقالته بسبب خلافات مع حميدتي
    "لا نستبعد وجود خطر"... الدعم السريع يتحدث عن محاولة لاغتيال حميدتي
    الكلمات الدلالية:
    المجلس السيادي في السودان, حميدتي, تجارة مخدرات, تهريب مخدرات, ضبط مخدرات, مخدرات, سوريا, السعودية, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مصطافون على شاطئ خليج نيجني إميريتينسكي في سوتشي
    ليست كل أجزائها باردة...الموسم المخملي في روسيا
    رئيس وزراء العراق: المظاهرات غيرت قواعد نومي
    مظاهرات العراق تغير من نظام نوم رئيس وزراء العراق
    إنفوجرافيك - عملية نبع السلام العسكرية التركية في شمال سوريا
    خارطة عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في سوريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك