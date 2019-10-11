قطر تصدر بيانا بشأن مطالب بالتحقيق الفوري في وفيات العمال الوافدين

أصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري للتخطيط، بيانا للرد على ما نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن وفيات العمال الوافدين.

وقال الشيخ جاسم بن منصور، مساعد مدير المكتب، في بيان، إن دولة قطر عملت لعدة سنوات مع المنظمات الدولية لضمان رفاهية وسلامة جميع العمال.

وأضاف أن "ما يتم تداوله غير صحيح ومضلل".

وأضاف أن قطر باتت رائدة في مجال رعاية العمال وسلامتهم في المنطقة، وذلك بفضل تعاون الدولة المستمر مع المنظمات الدولية ومع الشركاء الآخرين، مشيرا إلى أن هنالك زيارات تفتيشية منتظمة لأماكن العمل للتأكد من تطبيق القرار المعني بتحديد ساعات العمل خلال الصيف، والذي نتج عنه إغلاق أكثر من 300 موقع عمل بأمر من المفتشين خلال صيف 2019 .

وأوضح أن قطر تدرك تماما أخطار الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف، مشيرا إلى أنه كجزء من التزام الدولة بضمان رفاهية العمال، فقد تم إعداد ونشر إرشادات موجهة لأصحاب العمل بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، كإجراء لتقييم المخاطر والتخفيف من حدة خطر الإجهاد الحراري، كما تم إعداد دراسة شاملة حول تأثير الإجهاد الحراري، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وستستخدم نتائج هذه الدراسة في جميع القضايا المتعلقة بالصحة والسلامة.

وكانت "هيومن رايتس ووتش" قالت إن على قطر أن تحقق بدقة وفورا في الأسباب الكامنة لوفاة العمال الوافدين، وأن تعلن نتائج تحقيقاتها، في ضوء البحوث الطبية التي خلُصت إلى أن ضربة الشمس هي السبب المُرَجَح للوفيات المتصلة بمضاعفات في القلب والأوعية الدموية لدى هؤلاء العمال في قطر.

وطالبت السلطات القطرية بأن تعتمد وتطبّق فورا قيودا ملائمة على العمل في الهواء الطلق لحماية العمال من المخاطر القاتلة المتصلة بالحرارة العالية.

وذكرت في بيانها أن مجموعة من الاختصاصيين في مجاليّ المناخ وأمراض القلب توصلوا في إطار بحث نشِر في دورية "كارديولوجي جورنال"، إلى وجود صلة بين وفاة أكثر من 1.300 عامل نيبالي من 2009 إلى 2017، والتعرض للحرارة.

وتوصل الباحثون إلى وجود ارتباط قوي بين الإجهاد الحراري ووفاة العمال الشباب جراء مضاعفات تصيب القلب والأوعية الدموية، في أشهر الصيف.