Widgets Magazine
تسجيل
15:25 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 المسماة سابقا بـ طغريس 1 والتي كانت تحتجزها بريطانيا في جبل طارق

    صحيفة عبرية تتساءل: هل إسرائيل وراء استهداف ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر

    © REUTERS / Jon Nazca
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    تساءلت صحيفة عبرية عن مدى استهداف إسرائيل لناقلة النفط الإيرانية "سيباتي" شرقي البحر الأحمر، صباح اليوم، الجمعة.

    أفاد الموقع الإلكتروني الإخباري العبري "ديبكا"، ظهر اليوم، الجمعة، بأنه من المحتمل أن تكون إسرائيل وراء استهداف ناقلة النفط الإيرانية، خاصة وأن تلك العملية جاءت بعد تصريحات بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، أمس الخميس.

    رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، الجنرال يوسي كوهين، 2017
    © AP Photo / Heidi Levine
    الموساد يعلق على الاغتيال الانتقائي لقادة حماس والعلماء الإيرانيين
    وأورد الموقع العبري أن هناك احتمالا آخر بأن السعودية وراء هذا الهجوم بالفعل، للانتقام من استهداف منشآت نفطية سعودية تابعة لشركة النفط "أرامكو"، في الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي. 

    وأشار الموقع الإلكتروني الإخباري إلى أن بنيامين نتنياهو صرح بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لمواجهة أي تهديد إيراني، سواء من خلال الدفاع أو الهجوم، وبأنه توجد حالات تستوجب ضربة استباقية.

    وقال نتنياهو في مراسم أقامها الجيش الإسرائيلي في القدس الغربية المحتلة، مساء أمس الخميس:

    إن المركز الذي تنطلق منه حالياً الأعمال العدوانية في الشرق الأوسط هو النظام الإيراني في طهران، بحيث تسعى إيران لتشديد قبضتها وهيمنتها على كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن وقطاع غزة.

    ونقل الموقع الإخباري عن لسان نتنياهو، في ذكرى حرب أكتوبر 1973: 

     توجد حالات تستوجب ضربة استباقية. إيران تتوعد بإزالتنا من الخريطة، وتقول علنا إن إسرائيل ستزول، فهي تحاول المرة تلو الأخرى الهجوم علينا، لذا يتعين علينا التأهب للدفاع عن أنفسنا من هذا الخطر.

    وفي السياق نفسه، قالت الخارجية الإيرانية إن التحقيقات الأولية تشير إلى تعرض ناقلة النفط الإيرانية "سيباتي" شرقي البحر الأحمر، قبالة ميناء جدة السعودي، للاستهداف مرتين.

    وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان أن أفراد ناقلة النفط بحالة جيدة وهي مازالت في البحر الأحمر في منطقة الهجوم.

    وأوضح عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أنه جاري البحث عن تفاصيل الهجوم لمعرفة من يقف خلف هذا الهجوم، وسيتم الإعلان عن التفاصيل بعد الوصول إلى نتائج نهائية في التحقيق.

    انظر أيضا:

    إيران: ناقلة النفط "سيباتي" تتحرك ببطء باتجاه مياه الخليج
    وكالة: لا صحة لنبأ إصابة الناقلة الإيرانية بصاروخ من الأراضي السعودية
    الخارجية الإيرانية: التحقيقات الأولية تشير إلى تعرض ناقلة النفط للاستهداف مرتين
    خبير في الشؤون الإيرانية: حادث استهداف الناقلة كان يستلزم مساعدة الدول المجاورة
    موقع تتبع السفن يفند رواية استهداف الناقلة الإيرانية تجاه سواحل جدة ويوضح الصورة
    الكلمات الدلالية:
    أرامكو, السعودية, إيران, إسرائيل, البحر الأحمر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مهرجان الإلهة الهندوسية دروغا بوجا في تشانديغاره، الهند 8 أكتوبر 2019
    بدء "نبع السلام" في سوريا وبوتين في تايغا سيبيريا...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    رئيس وزراء العراق: المظاهرات غيرت قواعد نومي
    مظاهرات العراق تغير من نظام نوم رئيس وزراء العراق
    إنفوجرافيك - عملية نبع السلام العسكرية التركية في شمال سوريا
    خارطة عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في سوريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك