من جهة العراق فقط ... 100 مسافر يوميا يقصدون سوريا عبر المنفذ الوحيد

كشف قائممقام قضاء القائم العراقي، أحمد جديان، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، عن مغادرة أكثر من مئة مسافر عراقي إلى سوريا للسياحة، عبر المنفذ الذي افتتح حديثا، بعد إغلاق دام سنوات.

وأوضح جديان، أن الحركة طبيعية جداً، عبر منفذ القائم – البوكمال، بين العراق، من جهة الأنبار، غربي البلاد، والجارة سوريا، منفذ افتتاحه في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، وحتى الآن يمر من خلاله أكثر من 100 مواطن عراقي.

وأضاف جديان، أن المسافرين العراقيين، هم مواطنون عاديون يذهبون إلى سوريا لأغراض السياحة، والزيارة، متداركا، لكن لم نلحظ توافد مسافرين من جهة الجانب السوري، لأسباب مجهولة.

وافتتح العراق، وسوريا، منفذهما الرابط بين مدينة القائم غربي الأنبار، غربي البلاد، والبوكمال السورية، يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد نحو 6 سنوات على إغلاقه إثر سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، على مساحات واسعة من البلدين، في وقت سابق.

وأعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية، كاظم محمد بريسم العقابي، الجمعة، 27 سبتمبر الماضي، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق، على افتتاح منفذ القائم الحدودي يوم الاثنين المقبل.

وأكد العقابي في بيان أطلعت عليه "سبوتنيك"، جهوزية المنفذ لمرور المسافرين وأيضا للتبادل التجاري.

يذكر أن معبر القائم في محافظة الأنبار غربي العراق، تم تحريره من قبضة تنظيم "داعش" في تشرين الثاني / نوفمبر عام 2017، وتأجلت إعادة افتتاحه عدة مرات بسبب عدم الانتهاء من تأهيله.

وكان من المحدد إعادة افتتاح المنفذ الحدودي بين القائم والبوكمال السورية، في الأول من أيلول / سبتمبر الماضي، لكنه أجل حتى إشعار أخر، لعدم اكتمال بعض الإجراءات اللوجستية من توفر الطاقة الكهربائية، وبعض المتطلبات، لحين موافقة رئيس مجلس الوزراء على الافتتاح في يوم الإثنين المصادف 30 سبتمبر.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية في العراق قد أعلنت شهر مارس/ آذار الماضي عن تهيئة معبر القائم على الحدود العراقية السورية بالكامل، وأكدت حينها قرب افتتاحه.

وترتبط سوريا مع العراق بثلاثة معابر حدودية، اثنان منهما تحت سيطرة القوات الأمريكية، الأول هو "اليعربية – ربيعة" الذي يربط أقصى شمال شرق سوريا بالأراضي العراقية، وتسيطر عليه قوات التحالف الأمريكي متخذة من ميليشيات "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) واجهة لها على المعبر، والآخر هو معبر "الوليد – التنف" الذي تسيطر عليه القوات الأمريكية والبريطانية بشكل مباشر.