غورباتشوف يهنئ رئيس وزراء إثيوبيا على فوزه بجائزة "نوبل للسلام"

هنأ رئيس الاتحاد السوفييتي السابق الحائز على جائزة "نوبل للسلام" عام 1990 ميخائيل غورباتشوف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي على نيله جائزة نوبل للسلام، وأعرب عن أمله في أن تسهم خطواته في إقامة سلام طويل الأمد في شمال شرقي إفريقيا.

حصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، على جائزة نوبل للسلام لعام 2019، لدوره الواضح في إبرام اتفاق سلام مع إريتريا.

وصرح غورباتشوف "آمل أن تسهم الخطوات التي يتخذها رئيس الوزراء الإثيوبي في إرساء سلام طويل الأمد في شمال شرقي إفريقيا، وتوسيع التعاون بين دول المنطقة. وفي نهاية المطاف، سيسهم القضاء على بؤرة التوتر هذه في تنفيذ الإصلاحات التي بدأتها داخل البلاد".

تعد جائزة السلام واحدة من خمس جوائز منذ نهاية القرن التاسع عشر والتي يطلق عليها اسم المخترع السويدي ألفريد نوبل. بخلاف جوائز نوبل الأخرى ووفقًا الختصاصات أخرى، يقام حفل تقديم جائزة السلام في أوسلو في يوم وفاة مؤسس جوائز نوبل في 10 ديسمبر.