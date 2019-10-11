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    انفجار سيارة سوزوكي في ساحة الحمام في اللاذقية 22 يناير/ كانون الثاني 2019

    قيادة الأمن الداخلي في الشمال السوري تكشف تفاصيل التنسيق بين "داعش" والمخابرات التركية

    © Sputnik . Mikhail Voskresensky
    العالم العربي
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    أصدرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، اليوم الجمعة، بيانا بشأن عودة وزيادة نشاط "داعش" تزامنا مع الهجمات التركية.

    وجاء في بيان القيادة العامة الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "بالتزامن مع تصعيد الهجمات العدوانية التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، الذي استغلته داعش لتحركاتها وعملها، انفجرت سيارة مفخخة مستهدفة مطعم الأومري الذي يقع في شارع منير حبيب بمدينة القامشلي، الذي كان يشهد تواجد المدنيين والصحفيين اللذين قدموا إلى مناطقنا لتغطية العدوان الحالي.

    تدريب عسكري لجنود الجيش السوري على أيدي أفراد القوات الروسية في القاعدة العسكرية في يعفور، على بعد 30 كلم غرب دمشق، 24 سبتمبر 2019
    © AFP 2019 / Maxime Popov
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    وأوضح البيان أن "التفجير أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة، واستشهاد 3 مدنيين وما زالت فرق الطوارئ الإسعاف الخاصة بقواتنا تقوم بالبحث عن مصابين أو شهداء بين الركام".

    وأضاف البيان "إننا في قوى الأمن الداخلي قد نبهنا سابقاً إلى أن المستفيد الأكبر لهذا العدوان هو التنظيم الإرهابي داعش، الذي يظهر على العيان أنه بدأ بزيادة تحركاته من بداية العدوان وإعادة تنظيم صفوفه لإحياء الفكر الإرهابي من جديد".
    وتابع "نؤكد أن قواتنا الأمنية تمكنت صباح اليوم من اعتقال خلايا نائمة لداعش في أحد الأحياء في مدينة القامشلي، تعمل على التنسيق مع الاستخبارات التركية وتزويدهم بالإحداثيات حول نقاط تمركز قواتنا".

    وقتل شخص وأصيب 5 آخرون، اليوم الجمعة، في انفجار سيارة مفخخة أمام مطعم في شارع "منير الحبيب" في مدينة القامشلي السورية.

    وقال مصدر طبي في مشفى فرمان بالقامشلي، لوكالة "سبوتنيك"، "قتل شخص وأصيب 5 آخرون. والإصابات تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة".

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    داعش, أخبار العالم العربي, الجيش السوري, بيان, سوريا
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