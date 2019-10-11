البنتاغون: واشنطن سترسل آلاف الجنود الإضافيين إلى السعودية

تعتزم الولايات المتحدة إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى المملكة العربية السعودية في إطار رد الفعل على قصف المنشآت النفطية في 14 سبتمبر/ أيلول الماضي.

أفادت وكالة "رويترز"، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لم تستجب بعد لطلب التعليق على الخبر وعن القوات التي تعتزم الولايات المتحدة نشرها، لكنها توقعت أن يكون بالآلاف.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في نهاية أيلول/ سبتمبر أنها تعتزم إرسال أربعة أنظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت ونحو 200 من أفراد الدعم لتعزيز دفاعات السعودية بعد أكبر هجوم على الإطلاق يستهدف منشآتها النفطية.

© AP Photo / JOHN MOORE "ردع الهجمات الإيرانية"... البنتاغون يكشف عن تحرك عسكري في السعودية ، أكبر دولة مصدرة وواحدة من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، بعد الهجوم على منشآتها النفطية في 14 أيلول/ سبتمبر، بخفض إنتاجها بأكثر من النصف - بمقدار 5.7 مليون برميل يوميًا من المستوى المعتاد البالغ 9.8 مليون. بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر، استعادت المملكة بالكامل أحجام الإنتاج المفقودة، ومن المقرر أن يتم استعادة مستوى الطاقة الإنتاجية حتى 12 مليون برميل يوميًا حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر.

هذا وتصاعد التوتر في منطقة الخليج خاصة في ظل توتر العلاقات الأمريكية الإيرانية، وكذلك مهاجمة جماعة "أنصار الله" لمنشآت نفطية وإمدادات للطاقة تابعة لشركة "أرامكو" العملاقة في المملكة العربية السعودية.