شركة أبوظبي لطاقة المستقبل تعلن افتتاح أكبر محطة لطاقة الرياح في صربيا

أعلن ائتلاف تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الحكومية التابعة لشركة "مبادلة للاستثمار"، اليوم الجمعة، عن افتتاح محطة "شيبوك 1"، التي تعد أكبر محطة طاقة رياح تجارية على مستوى المرافق الخدمية في صربيا ومنطقة غرب البلقان؛ بقدرة إنتاجية نحو 158 ميغاواط.

القاهرة – سبوتنيك . وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بلغت تكلفة المشروع نحو 300 مليون يورو؛ وتم إنشاؤه على مساحة قدرها 37 كم مربع في إقليم فويفودينا، على بعد 50 كم عن العاصمة بلغراد.

ومن المنتظر أن تلبي المحطة احتياجات نحو 113 ألف منزل من الكهرباء النظيفة والمستدامة، فضلاً عن الحد من انبعاث 370 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

ويمثل افتتاح "شيبوك 1" نقطة تحول في جهود منطقة وسط وشرق أوروبا للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة؛ حيث تعد المنطقة من الأسواق الناشئة الأسرع نموا في قطاع الطاقة النظيفة.

وستدعم المحطة أهداف صربيا بإنتاج 27 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة المحلية، عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، مما يقلل من اعتمادها على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم.

وكانت شركة "مصدر" ومجموعة "تاليري إنيرجيا" أنشأتا، في آب/ أغسطس الماضي، ائتلافا مقره في صربيا؛ بهدف تطوير مشاريع للطاقة المتجددة في منطقتي وسط وشرق أوروبا.

وتعد "شيبوك 1" المحطة الخامسة لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح ضمن محفظة مشاريع شركة "مصدر" بقارة أوروبا، بعد محطة "مصفوفة لندن" بـ 630 ميغاواط، و"دادجون" لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة بقدرة 402 ميغاواط، و"هايويند سكوتلاند" بـ 30 ميغاواط، وكرونوفو لطاقة الرياح البرية في جمهورية الجبل الأسود بقدرة 72 ميغاواط .