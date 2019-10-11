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21:12 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    جنود أتراك

    الجيش التركي والفصائل الموالية له يسيطرون على 4 قرى شمال الحسكة والرقة

    © AFP 2019 / ILYAS AKENGIN
    العالم العربي
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    تمكن الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له من السيطرة على عدة بلدات في محيط رأس العين شمال الحسكة وبمحيط تل أبيض شمال الرقة، في حين طال القصف التركي سجن جيركين في القامشلي الذي يحتجز داخله إرهابيون من تنظيم "داعش".

    إنفجار في حي القامشلي بسوريا
    © AFP 2019 / GEORGE OURFALIAN
    سوريا... قتلى ومصابون بقذائف تركية في القامشلي
    قال مراسل "سبوتنيك" في الحسكة: إن الجيش التركي وبمساندة الميليشيات الإرهابية "التركمانية" و"الإخوانية" المنضوية تحت ما يسمى "الجيش الوطني السوري" تمكن من السيطرة مجدداً على كامل قرية تل حلف الأثرية جنوب غربي رأس العين وصولاً إلى مركز حبوب القرية باتجاه قرية تل الأرقم الحدودية حيث نصبت القوات المهاجمة حاجزا لها في المنطقة.

    وأضاف المراسل: إن التركي والتابعين له تمكنوا من السيطرة على قرية الناصرية جنوب رأس العين على الطريق الواصل إلى بلدة  المناجير بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم "قسد".

    وتابع المراسل: إن تنظيم " قسد" أعلن مساء اليوم الجمعة عن استهداف جيش الاحتلال التركي سجن جيركين في القامشلي للمرة الثانية والذي يحتجز داخله إرهابيون من تنظيم "داعش" لافتاً إلى أن قذائف المدفعية التركية حققت إصابات مباشرة داخل السجن، متهما الجيش التركي بمحاولة إحداث ثغرات في بناء السجن ليتمكن مسلحو "داعش" من الهرب عبرها.

    ونقل المراسل عن مصادر ميدانية تأكيدها "أن الجيش التركي قصف مواقع تنظيم "قسد" بالمدفعية الثقيلة في بلدة هيمو شمال غربي مدينة القامشلي ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف التنظيم.

    ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر محلية في الرقة تأكيدها أن الجيش التركي والميليشيات المسلحة المتحالفة معه سيطروا على قرية حلاوة جنوب شرقي مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، وعلى قرية محربل قرب مدينة تل أبيض على الحدود السورية- التركية، في ريف الرقة الشمالي.

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    الكلمات الدلالية:
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