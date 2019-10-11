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22:56 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    الانتخابات البرلمانية التونسية

    حزب يدعو إلى التصويت بـ"ورقة بيضاء" في إعادة "رئاسية" تونس

    ZOUBEIR SOUISSI
    العالم العربي
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    دعا حزب الطليعة العربي التونسي، إلى التصويت بـ"ورقة بيضاء" في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الـ13 من الشهر الجاري.

    أفادت وكالة الأنباء التونسية، إن الحزب دعا إلى ضرورة المشاركة بقوة  في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لتوجيه رسالة عبر صناديق الاقتراع تؤكد الالتزام بموجبات العملية السياسية، حسب تعبيره.

    هذا ومن المنتظر أن تنطلق انتخابات الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس يوم الـ 13 من الشهر الجاري، والتي تدور المنافسة فيها بين المرشح المستقل قيس سعيد ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي.

    وقضت محكمة التعقيب في وقت سابق بقبول مطلب الإفراج عن نبيل القروي ونقض قرار دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف في تونس وإرجاع الملف لقاضي التحقيق.

    مراكز الاقتراع في تونس
    © Sputnik . MARIAM GADERA
    هيئة الانتخابات في تونس ترفض تأجيل الانتخابات الرئاسية
    هذا ورفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، يوم الأربعاء الفائت، طلب تأجيل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك عقب رفض القضاء الإفراج عن المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي.

    قال رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" المحلية، "إن الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المبكرة سيُجرى في موعده المقرر يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري"، مؤكدا أن "الصمت الإنتخابي يومي السبت والأحد 12 و13 من نفس الشهر،.فيما تنطلق يوم غد الخميس 3 أكتوبر الحملة الانتخابية للدور الثاني لهذا الإستحقاق المبكر.

    وأضاف نبيل بفون، "أن الهيئة قامت بكل ما يلزم لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، إلا أنهم لم يتوقعوا إيقاف أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الانتخابات الرئاسية, بيضاء, التصويت, تونس, حزب
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