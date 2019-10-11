وزير الخارجية التركي يقول إن بلاده سترد على أي عقوبات أمريكية محتملة

قالت وزارة الخارجية التركية في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة إن تركيا سترد على أي خطوات تتخذ ضد جهودها لمحاربة الإرهاب وذلك في تعليقها على احتمال تعرضها لعقوبات أمريكية بعدما بدأت عملية عسكرية في سوريا.

وأضافت الوزارة في بيان "تركيا في حرب مع منظمات إرهابية تشكل تهديدا لأمنها القومي...لا يجب أن يشك أحد في أننا سنرد...على أي خطوات تتخذ ضد ذلك"، بحسب "رويترز".

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوض مسؤولين أمريكيين بصياغة مسودة عقوبات جديدة "كبيرة للغاية" تستهدف تركيا بعد أن شنت العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.

وأوضح منوشين إن الولايات المتحدة لم تطبق بعد عقوبات على تركيا، والحديث يدور فقط حول منح الصلاحيات.

وتزامن هذا مع تهديد مماثل من الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على تركيا، بسبب هجومها على سوريا.

ورفضت حكومات الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أنه "سيفتح الأبواب" ويرسل 3.6 مليون لاجئ إلى أوروبا إذا لم تسانده.

​هذا وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".