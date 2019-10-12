الدفاع التركية: نرفض مزاعم استهداف الجيش التركي لقوات أمريكية شمال سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت إن الجيش التركي اتخذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان عدم إلحاق أي ضرر بالمواقع الأمريكية، رافضة أي مزاعم حول استهداف الجيش التركي لقوات أمريكية شمال سوريا,

وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي، رفضت وزارة الدفاع الوطنية التركية المزاعم بأن الجيش التركي استهدف نقطة مراقبة أمريكية شرق الفرات في شمال سوريا.

Statement on the alleged targeting of a U.S. observation post east of the Euphrates.https://t.co/eWqR0eqRN6#MSB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 11, 2019

وقالت الوزارة في بيانها "من غير المحتمل أن يكون هناك استهدف لمركز المراقبة الأمريكي".

وأوضح البيان أن جميع الإجراءات تم اتخاذه حتى لا تتضرر القاعدة الأمريكية، مضيفا أن "عناصر إرهابية أطلقت النار على بعد كيلومتر واحد جنوب مركز المراقبة الأمريكي".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن القوات الأمريكية في محيط كوباني في شمال سوريا تعرضت لنيران مدفعية من مواقع تركية.

​هذا وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".