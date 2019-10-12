انفجار سيارة مفخخة بالقرب من سجن يضم المئات من تنظيم "داعش" في الحسكة

انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من أحد سجون تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول) بحي جويران في محافظة الحسكة السورية.

موسكو - سبوتنيك. وقال التليفزيون السوري الرسمي، إنه بعد انفجار السيارة المفخخة جرى إطلاق نار كثيف بمحيط السجن المركزي بالحسكة، مشيرا إلى أن السجن يضم آلاف من عناصر داعش الخطيرة.