مسؤول بأرامكو: عودة الإنتاج بحقل الخريص السعودي بشكل كامل

أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط أن حقل الخريص النفطي، ثاني أكبر حقول المملكة من حيث حجم الإنتاج، قد عاود الإنتاج بشكل كامل بعد تعرضه لهجوم تبنته جماعة "أنصار الله" الشهر الماضي.

وقال فهد عبد الكريم، المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط لدى أرامكو، لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت: "حقل الخريص عاد لكامل الإنتاج بعد أن أصيبت أربعة مواقع في الحقل"، مشيرا إلى أن "إنتاج الحقل حاليا 1.45 مليون برميل يوميا"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي رغم أن "آثار القصف لا زالت موجودة".

واستضافت أرامكو نهاية الشهر الماضي وفدا من وسائل الإعلام المحلية ضم عددا من رؤساء تحرير الصحف وقادة الرأي، حيث تم تنظيم برنامج زيارة لمقر الشركة الرئيس في الظهران، بالإضافة إلى مرافقها في بقيق.

والتقى الوفد في ندوة نقاش خلال زيارته رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر وأعضاء الإدارة العليا للشركة.

وكانت الولايات المتحدة والسعودية قد اتهمتا إيران بمهاجمة البنية التحتية للنفط في المملكة العربية السعودية، فيما نفت طهران تلك المزاعم.

وتبنى الحوثيون الهجوم، وأوضحوا أنهم استهدفوا منشآت نفطية سعودية بطائرات مسيرة مفخخة، وذلك ردا على الغارات السعودية التي تقود تحالفا ضد الجماعة في اليمن، إلا أن الرياض استبعدت شن الهجوم من اليمن، قائلة إن المؤشرات الأولية للتحقيقات، تؤكد أن إيران هي من تقف وراء الهجوم.