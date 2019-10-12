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12:41 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    نازحون سوريون وأكراد من مناطق تنفيذ العملية العسكرية التركية نبع السلام في شمال سوريا، 9 أكتوبر 2019

    الإدارة الكردية في سوريا: نزوح ما يقرب من 200 ألف بسبب "نبع السلام"

    © AFP 2019 / Delil Souleiman
    العالم العربي
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    الموضوع:
    عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا (24)
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    قالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي يقودها الأكراد، اليوم السبت، إن 191069 شخصا نزحوا بسبب العمليات العسكرية التركية الحالية.

    وجاء في بيان للإدارة أنه "بسبب الاستهداف العشوائي من قبل الجيش التركي لمدن وبلدات شمال وشرق سوريا والاستهتار بحياة المدنيين، حدثت موجات نزوح كبيرة جدا، تسببت في إفراغ مدن بكاملها من سكانها"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

    قصف في بلدة رأس العين، الحدود السورية التركية، سوريا، تركيا 10 أكتوبر 2019
    © REUTERS / MURAD SEZER
    على خلفية عملية "نبع السلام"... خطط إسرائيلية جديدة 
    وأضاف البيان:

    من منطقة ديريك في أقصى الشرق حتى كوباني في الغرب.. ينزح السكان في موجات متتالية.

    وقدرت الأمم المتحدة أمس الجمعة، أن نحو 100 ألف شخص فروا من منازلهم في شمال سوريا، منذ بدء الهجوم التركي يوم الأربعاء الماضي، والمعروف باسم "نبع السلام".

    وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم السبت، عن نزوح نحو 100 ألف شخص في شمال شرق سوريا، بسبب العملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي، الأربعاء.
    وقال المتحدث بالإشارة إلى تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة: "أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو 100 ألف شخص قد غادروا بالفعل منازلهم في المنطقة، وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم أنها بدأت تلقي تقارير عن وقوع إصابات وجرحى مدنيين خلال اليومين الأولين من العملية التركية".

    وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

    وهاجم سلاح الجو التركي مدينة رأس العين وعددا من المدن السورية الأخرى على حدود البلدين في اليوم نفسه.

    بعد ذلك تم الإعلان عن بداية الجزء الأرضي من العملية. ووفقا لأحدث المعلومات من وزارة الدفاع التركية، بعد بدء عملية "نبع السلام" قصف الجيش التركي 181 هدفا للقوات الكردية في شمال سوريا، وتفيد تقارير إعلامية عن وقوع خسائر وإصابات بين المدنيين.

    الموضوع:
    عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا (24)

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    الكلمات الدلالية:
    الأكراد, سوريا, تركيا, عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا
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