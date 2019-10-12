إعلام: مقتل أمين عام حزب سوري بضربات تركية شمالي سوريا

أفادت مصادر إعلامية، اليوم السبت، بمقتل الأمين العام لحزب سوريا المستقبل بعد تعرض السيارة التي كانت تقلها من قبل الجيش التركي.

وأفاد مراسل شبكة "رووداو" الإعلامية باستهداف القوات التركية للسيارة التي كانت تقل الأمين العام لحزب سوريا المستقبل، هفرين خلف، على الطريق الدولي، ما أدى إلى مقتله على الفور جراء الضربة.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، سيطرة القوات التركية على إحدى المدن بمحافظة الحسكة قرب الحدود السورية مع تركيا، وذلك ضمن العملية العسكرية التي أعلنت أنقرة إطلاقها الأسبوع الماضي ضد مواقع قوات حماية الشعب الكردية السورية.

وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".