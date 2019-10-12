الجبير: العدوان التركي على سوريا يشكل خطورة على الأوضاع الإنسانية والأمنية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن العملية التركية تشكل اعتداء على سيادة الأراضي السورية، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته "تجاه العدوان الذي ينعكس سلبيا على السلم والأمن الدوليين".

وتابع الجبير أن "العدوان يشكل خطورة كبيرة على الأوضاع الإنسانية والأمنية".

ودعا للحفاظ "وحدة سوريا والعمل على الحل السياسي وخروج جميع المليشيات المسلحة من سوريا".

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعهم الطارئ اليوم بدعوة من جمهورية مصر العربية لبحث سبل الرد على العملية العسكرية التركية في شرق الفرات بسوريا، و التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي، وتقول أنقرة أنها تهدف لإقرار السلام في تلك المنطقة وقطع الطريق على الأكراد التي ترى تركيا أنهم مصدر تهديد لأمنها القومي على الحدود التركية السورية.

وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".