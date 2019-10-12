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17:15 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    سامح شكري

    رئيس "سوريا الديمقراطية" يكشف كواليس لقاء وزير الخارجية المصري

    © Sputnik . Максим Блинов
    العالم العربي
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    قال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "لقاء وزير الخارجية المصري كان تلبية لدعوة مصرية لسماع وجهة نظرنا حول ما يجري في شمال سوريا".

    © REUTERS / MURAD SEZER
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    تونس - سبوتنيك. وأكد الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار أن لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وفد من المجلس جاء بناءً على دعوة مصرية للاستماع إلى رؤيتنا لما يحدث في شمال سوريا في ظل العملية العسكرية التركية، لافتا إلى موقف مصر من رفض اعتداء على أي أرض عربية.

    وقال درار، في تصريح لوكالة سبوتنيك، "لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري كان تلبية لدعوة مصرية لسماع وجهة نظرنا حول ما يجري في شمال سوريا ونقلها للدول العربية".

    وتابع نحن منفتحون على أي حل من شأنه وقف العدوان وأكدنا ذلك لوزير الخارجية المصري ونفتح باب الحوار ونرى أن نعمل بواقعية تجاه الحدث الحالي وكذلك نحن مهتمون بما يمثل "حاجات" لدى دول الجوار أو السياسات المحيطة بنا من المتأثرين والمؤثرين في المنطقة"، مؤكدا وضوح موقف مصر من العملية التركية.

    وأردف "موقف مصر الذي عبر عنه الوزير شكري هو عدم القبول بالاعتداء على أرض عربية وهي تدين العدوان ولذلك تقكر معنا في آليات لصد العدوان".

    وبحسب بيان لوزارته أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام وفد مجلس سوريا الديمقراطية إدانة مصر لـ"العدوان" التركي واعتبار مقاومته دفاعا شرعيا عن النفس.

    وقُبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا،‫ استقبل شكري، وفداً من "مجلس سوريا الديمقراطية"‫ يضم رياض درار الرئيس المشترك للمجلس، وإلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس، وسيهانوك ديبو عضو مجلس الرئاسة.

    وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن أعضاء الوفد "أطلعوا شكري خلال اللقاء على تطورات الأوضاع الميدانية اتصالاً بالعدوان التركي على سوريا، مستعرضين مجمل التأثيرات الخطيرة والتحديات ذات الصلة، فضلاً عما يرتبط بذلك من عواقب إنسانية جسيمة على الأرض وموجات نزوح جماعية؛ هذا، بجانب التبعات السلبية للعدوان التركي على مسار محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والمنطقة".

    وأوضح حافظ أن وزير الخارجية أكد للوفد على أن مصر "تولي أهمية كبيرة لوحدة سوريا وشعبها وسلامتها الإقليمية وتحرص دائما على العمل على صيانة ذلك، كما تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري الشقيق، مُعرباً عن إدانة مصر للعدوان التركي على سوريا، واعتباره احتلالاً لأراضي بلد عربي شقيق، ومؤكداً على أن مقاومته تُعد حقاً شرعياً للدفاع عن النفس بموجب المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة".

    ميدانياً تقدمت قوات من جماعات سورية مسلحة تدعمها تركيا إلى داخل مدينة رأس العين في شمال شرق سوريا اليوم السبت لكن لم يتضح مدى توغلها إذ تقول تركيا إن القوات التي تدعمها تمكنت من السيطرة على وسط المدينة بالفعل بينما نفت القوات التي يقودها الأكراد ذلك وقالت إنها شنت هجوما مضادا.

    وتأتي المعركة في رأس العين بينما تواصل تركيا لليوم الرابع عملية عسكرية عبر الحدود ضد الأكراد في سوريا رغم مناشدات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتحذيرات من فرض عقوبات إذا لم تتوقف.

    وقالت واشنطن إن التوغل التركي يلحق "ضررا بالغا" بالعلاقات مع أنقرة. ووصفت جامعة الدول العربية العملية العسكرية التركية بأنها "غزو لأراضي دولة عربية وعدوان على سيادتها".

    وأثار الهجوم انتقادات دولية حادة ومخاوف من تداعياته الإنسانية، وقالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي يقودها الأكراد إن ما يقرب من 200 ألف نزحوا بسببه. وقدر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عدد النازحين بأكثر من مئة ألف من مدينتي تل أبيض ورأس العين.

    وبدأت تركيا عمليتها العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها جماعة إرهابية بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض قواته التي تدعم المقاتلين الأكراد في قتال تنظيم داعش الإرهابي.

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, تركيا, سوريا
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